Lecce, orgoglio sAlentino

L'orgoglio sAlentino: il Lecce raccontato tramite un gagliardetto particolare Al termine di un campionato molto tirato, deciso soltanto all'ultima giornata, il Lecce, che rappresenta l'orgoglio sAlentino, rientra nella massima serie dove mancava dalla stagione 2019 – 2020. Questa cavalcata vincente è celebrata oggi con un pezzo storico di memorabilia della squadra salentina. Un gagliardetto relativo ad un incontro disputato nel 1958 annata in cui il Lecce era impegnato nel campionato di Serie C. Questo stendardo, in prevalente colorazione rossa come, peraltro, le divise della squadre in quegli anni, riporta i simboli per eccellenza del Lecce ovvero il lupo ed il leccio che ancora ad oggi spiccano tra le insegne dei giallo – rossi.

