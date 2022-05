Le “zone cuscinetto” della Turchia in Siria che irritano Mosca (Di domenica 8 maggio 2022) Quello delle “zone di sicurezza” in Siria è un progetto che il presidente turco Erdogan ha in mente da tempo. Già nel 2014 da Ankara si parlava di un’area “cuscinetto” tra Turchia e Siria, un gergo non così lontano da quello espresso nel Donbass a proposito di Russia e Ucraina. Si può dire che per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 8 maggio 2022) Quello delle “di sicurezza” inè un progetto che il presidente turco Erdogan ha in mente da tempo. Già nel 2014 da Ankara si parlava di un’area “” tra, un gergo non così lontano da quello espresso nel Donbass a proposito di Russia e Ucraina. Si può dire che per InsideOver.

