Le frecce tricolori nel cielo di Bari Sorvolo del lungomare

08/05/2022 Ieri sera il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto a Palazzo di Città, per un saluto di benvenuto, la Pattuglia Acrobatica Nazionale "". Ad accogliere i piloti, accompagnati dal generale Frigerio, comandante della Terza Regione Aerea, anche i sindaci di Giovinazzo e Molfetta, città che insieme a Bari hanno avuto l'...La Pattuglia Acrobatica delleè stata ricevuta, ieri, a Palazzo di Città, alla vigilia dell'esibizione sul lungomare di Bari in occasione della Festa di San Nicola, in programma questo pomeriggio. Ad accogliere i ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...Lungomare di Bari stracolmo di gente pronta ad ammirare l’esibizione delle Frecce Tricolori. Nonostante le nuvole ed i tuoni del primo pomeriggio, sono tantissimi i baresi che sono scesi in strada per ...