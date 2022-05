LDA racconta il rapporto con Gigi D’Alessio: “Mai messo bocca”, le rivelazioni sul divorzio dei genitori (Di domenica 8 maggio 2022) LDA è stato uno degli allievi dell’edizione del 2022 di Amici più conosciuti e di maggior successo. Il cantante non ha raggiunto, però, la puntata finale del programma televisivo, perché ha perso un ballottaggio contro il ballerino Nunzio Stancampiano. Il figlio d’arte ha voluto subito ringraziare il programma televisivo, per avergli dato la possibilità di farsi conoscere, al di là del rapporto con il padre. LDA ha parlato, nuovamente, del suo rapporto con Gigi D’Alessio, durante una recente intervista a Verissimo. LDA spiega perché ha partecipato ad Amici 2022 LDA è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante, recentemente eliminato da Amici, ha raccontato alla conduttrice televisiva come ci si sente a essere figlio d’arte: “Non è facile far capire alla gente, che anche ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) LDA è stato uno degli allievi dell’edizione del 2022 di Amici più conosciuti e di maggior successo. Il cantante non ha raggiunto, però, la puntata finale del programma televisivo, perché ha perso un ballottaggio contro il ballerino Nunzio Stancampiano. Il figlio d’arte ha voluto subito ringraziare il programma televisivo, per avergli dato la possibilità di farsi conoscere, al di là delcon il padre. LDA ha parlato, nuovamente, del suocon, durante una recente intervista a Verissimo. LDA spiega perché ha partecipato ad Amici 2022 LDA è stato intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. Il cantante, recentemente eliminato da Amici, hato alla conduttrice televisiva come ci si sente a essere figlio d’arte: “Non è facile far capire alla gente, che anche ...

Advertising

lucimasi429 : RT @LivinInHardinIG: Le amicizie nate in amici20>>> Solo se Luigi e Alex non fossero stati testoni per tutto questo tempo. le mie amiciz… - LivinInHardinIG : Le amicizie nate in amici20>>> Solo se Luigi e Alex non fossero stati testoni per tutto questo tempo. le mie ami… - infoitcultura : LDA a Verissimo racconta il problema dei figli d'arte: 'Sono il figlio di Gigi D'Alessio, ma ho fatto tutto da solo' - CHENBAE45959461 : RT @alessiaimprota1: Vabbè comunque io penso ancora a 'LDA SI RACCONTA' che non abbiamo avuto. Siete pessimi #Amici21 - Luisa72280405 : RT @alessiaimprota1: Vabbè comunque io penso ancora a 'LDA SI RACCONTA' che non abbiamo avuto. Siete pessimi #Amici21 -