Lazio | Sarri | ' Chiudere davanti alla Roma? Pensiero provinciale'

(Di domenica 8 maggio 2022)ha commentato le prestazioni della, 8 maggio 2022. Non si placa il botta e risposta a distanza fra, entrambe in lotta per il quinto posto in campionato. Ieri i ...

Advertising

DAZN_IT : Come ha detto Sarri: “Un gol che è tanta roba”. #DAZN #LuisAlberto #Lazio - infoitinterno : Lazio, Sarri: “Sopra la Roma a fine campionato? Basta con questa mentalità provinciale” - aquilarandagia3 : RT @TonyTLS1900: Quanto mi piace #Sarri quando ...'Con la Juventus ce la giocheremo. Loro sono loro,ma noi siamo la LAZIO!! ' Il comandan… - ilnapolionline : Maurizio Sarri: 'Il 'mio' Napoli era di palleggio, questa Lazio è diversa!' - - GMaledetti : Gare senza gol Juve 2 Milan 3 Napoli 1 Inter 3 Lazio 2 Il girone di ritorno della Lazio è alla pari con tutte le… -

Oltre alla rivalità,fa un bilancio dellavista nelle ultime uscite, a cominciare da quella di ieri: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che negli ultimi 15 giorni si era ...Si parla delladi Maurizioche starebbe cercando un attaccante che possa dare garanzie in termini di impegno, professionalità e soprattutto gol. Ovviamente, nel club biancoceleste, il ...Nessun derby a distanza quindi per la Lazio che resta focalizzata soltanto sugli ultimi impegni di questa stagione, dalla quale spera di ricavare un piazzamento per la prossima Europa League. Il ...Poi però la squadra di Sarri sale in cattedra e prende in mano la partita. Luis Alberto e Milinkovic-Savic duettano e si rendono pericolosi, Audero è una mano santa a salvare la porta. E’ un crescendo ...