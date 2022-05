L' Atletico vince il derby con il Real Madrid e prenota un posto in Champions

Advertising

DIRETTADCM : L'Atletico Madrid vince il derby ???? #AtletiRealMadrid - tcm24com : L'Atletico Madrid vince il derby contro il Real 1-0 #AtleticoMadrid #RealMadrid #Liga - RSIsport : ? Il Milan vince ed è in testa alla Serie A, in Inghilterra il City allunga sul Liverpool, in Spagna il derby di Ma… - AndreArmageddon : @_SimoTarantino @marifcinter Si può giocare a calcio seguendo tante filosofie. Non ce ne sono di migliori o peggior… - sportli26181512 : Ligue 1, il #Brest di #Satriano cade con lo #Strasburgo: decide Gameiro: La squadra di Stéphan vince grazie alla re… -

MADRID (SPAGNA) - Preziosissimo successo per l'Madrid , che fa suo il derby del Wanda Metropolitano con il Real , grazie a un rigore realizzato da Yannick Carrasco . I colchonero, che come annunciato non hanno tributato ai cugini l'...Commenta per primo Quando Alvaro Morata segna all'Inter, la Juventus. Sono infatti 4 le reti segnate dall'attaccante spagnolo ai nerazzurri in carriera e in tutte ...a termine dall'ex...Successo di misura per i colchoneros, che s’impongono sui blancos grazie a un rigore di Yannick Carrasco. Con la Liga già conquistata, Ancelotti approfitta per far rifiatare diversi big ...Vittoria per l'Atletico Madrid nel derby contro il Real Madrid in Liga. La stracittadina della capitale termina soltanto 1-0.