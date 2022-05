L' Atalanta cala il tris in casa dello Spezia | Venezia ancora un barlume di speranza

Advertising

AtalantaEsports : ?????????1? L'@Atalanta_BC di @nicolomirra cala il pokerissimo @AKEsportsIT - Gaetano_Cala : RT @pisto_gol: Dopo 35gg di campionato, il #Milan ha 5 pt in più rispetto all’anno scorso, l’#Inter 10 in meno, #Napoli e #Juve gli stessi… -

Tiscali

L'batte a domicilio lo Spezia e tiene aperta la corsa all'Europa League. Al Picco finisce 3 - 1 con le reti decisive di Djimsiti e Pasalic dopo il botta e risposta tra Muriel e Verde: gli ...L'aspetta ora di conoscere l'esito dello scontro tra Roma e Fiorentina e nel prossimo turno fara' visita al Milan in quello che sara' il match di cartello della penultima di Serie A. Lo ... Venezia-Bologna, partita incredibile: i lagunari sognano ancora. L'Atalanta cala il tris e batte lo Spezia L’Atalanta inguaia lo Spezia, infliggendo una pesante sconfitta interna. Rimane viva, dunque, la prospettiva d’Europa per gli uomini di Gasperini. I giudizi della Dea per Calciostyle. Musso 6: poco la ...Finale al Picco: grazie ad un grande secondo tempo l'Atalanta di Gasperini batte a domicilio lo Spezia, tenendo vive le speranze di rincorsa ad un piazzamento in Europa. Passano avanti gli ospiti ...