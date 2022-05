PrimaPaginaOn : Segnali confortanti dal Rendiconto 2021 della Regione Marche, l'assessore Castelli: 'migliorato il risultato di amm… - CronacheMc : REGIONE - Il provvedimento è stato approvato dalla giunta su proposta dell’assessore al Bilancio Guido Castelli: «E… - BasicLifeSupp : Autismo. All’Ospedale dei Castelli giornata conclusiva di “Aprile blu” con l’assessore D’Amato - RegioneMarcheIT : L’assessore Castelli incontra direttori e capo-unità della Direzione Generale Trasporti della Commissione europea - PrimaPaginaOn : A #Bruxelles l'assessore della @RegioneMarcheIT @guidocastelli65 incontra i dirigenti della Commissione #UE riso… -

corriereadriatico.it

Guidoal Personale, la giunta ha recentemente approvato un piano occupazionale per il 2022 da 110 unità, di cui 85 nuove assunzioni tramite concorso . Una mezza rivoluzione, dopo anni ...Domenica 22 maggio oltre 400 luoghi esclusivi come, rocche, ville, parchi e giardini ... 'Parise ha segnato la storia del giornalismo e della letteratura italiana' - sottolinea l'alla ... L’assessore Castelli: «Sanità, lavoro e sviluppo sono le priorità individuate. La macchina va adeguata» “È mia intenzione – aggiunge l’assessore castellino – portare avanti questo ruolo con il massimo dell’impegno per aggregare nelle nostre fila sempre un numero maggiore di giovani ...Guido Castelli, assessore al Personale, la giunta ha recentemente approvato un piano occupazionale per il 2022 da 110 unità, di cui 85 nuove assunzioni tramite concorso. Una mezza ...