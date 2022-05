L’abbraccio tra le first lady. La moglie del leader Usa: «Qui per la festa della mamma» (Di domenica 8 maggio 2022) La first lady americana: «Volevo venire qui nel giorno della festa della mamma». La moglie di Zelensky: «Un atto molto coraggioso» Leggi su corriere (Di domenica 8 maggio 2022) Laamericana: «Volevo venire qui nel giorno». Ladi Zelensky: «Un atto molto coraggioso»

Advertising

Luxgraph : L’abbraccio tra le first lady. La moglie del leader Usa: qui per il giorno della mamma #corriere #news #2022… - Daniele_Manca : L’abbraccio tra le first lady #Biden e #Zelensky. La moglie del presidente Usa: qui per il giorno della mamma - small_talk77 : RT @PaolaCorb: Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d'un greto, esiguo specchio in cui… - MatteoIammarino : RT @PaolaCorb: Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d'un greto, esiguo specchio in cui… - PaolaCorb : Ripenso il tuo sorriso, ed è per me un'acqua limpida scorta per avventura tra le petraie d'un greto, esiguo specch… -