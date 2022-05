"La strada di Meloni porta dritto al Quirinale". Bisignani: il vero obiettivo della leader di FdI (Di domenica 8 maggio 2022) Caro direttore, Giorgia Meloni sta puntando davvero a Palazzo Chigi? Oppure ha un altro piano per andare ancora più lontano, forte del suo dilagante gradimento tra gli italiani? Ha ragione, allora, Guido Crosetto, il più smart tra i fondatori di Fratelli d'Italia, quando dice che verrà fatto di tutto per impedire a Giorgia di conquistare Palazzo Chigi, come ha già minacciosamente affermato Laura Boldrini, pasionaria della peggior sinistra? E lei, classe 1977, alla sua quarta legislatura, è davvero il nuovo che avanza? Interrogativi provocatori, ma legittimi, che si pongono dopo la tre giorni milanese del «one-Giorgia-show» in stile Donald Trump, accompagnata da incontri ben preparati, con la partecipazione di tre guest star assolute come Giulio Tremonti, Marcello Pera e Carlo Nordio che hanno avuto il merito di aver ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) Caro direttore, Giorgiasta puntando dava Palazzo Chigi? Oppure ha un altro piano per andare ancora più lontano, forte del suo dilagante gradimento tra gli italiani? Ha ragione, allora, Guido Crosetto, il più smart tra i fondatori di Fratelli d'Italia, quando dice che verrà fatto di tutto per impedire a Giorgia di conquistare Palazzo Chigi, come ha già minacciosamente affermato Laura Boldrini, pasionariapeggior sinistra? E lei, classe 1977, alla sua quarta legislatura, è davil nuovo che avanza? Interrogativi provocatori, ma legittimi, che si pongono dopo la tre giorni milanese del «one-Giorgia-show» in stile Donald Trump, accompagnata da incontri ben preparati, con la partecipazione di tre guest star assolute come Giulio Tremonti, Marcello Pera e Carlo Nordio che hanno avuto il merito di aver ...

