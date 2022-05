(Di domenica 8 maggio 2022) Elisabetta Franchi nasce a Bologna nel 1968, quarta di cinque figli di Rosalba Carbutti "Nelle cariche importanti'anta' che hanno già fatto figli perché non possono mancare per due ...

Advertising

QUOTIDIANO NAZIONALE

Un intervento che, tra l'altro, la(che ha quasi 3 milioni di follower su Instagram) ha postato sui social con una postilla: "La moda non è solo lustrini e paillettes, è un mondo fatto di ...... la figlia di Anna ,sua madre e Salvatore , rivelando a tutti di volersi trasferire a ... è ora convinto di portare avanti la sua relazione con la. Tutto ciò anche se la Contessa non ... La stilista spiazza le donne: assumo solo over 40 A parlare non è un imprenditore maschilista, ma una donna, di successo, al vertice di una casa di moda: la stilista bolognese Elisabetta Franchi. Una storia da ’self made woman’: due figli, gestisce ...Catia Franchi parla della sua malattia. Catia Franchi si è messa a nudo a Uomini e Donne Magazine ed ha svelato retroscena inaspettati su una malattia diagnosticata un po’ di tempo fa. La malattia, du ...