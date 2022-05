La replica di Manuel Bortuzzo sui social dopo la notizia della sua assenza a Domenica In

(Di domenica 8 maggio 2022) Poco fa è sta pubblicata sul web un’indiscrezione secondo cui Mara Venier avrebbe deciso di annullare l’ospitata diIn,che lui ha partecipato, ieri, a Verissimo. Nel programma di Silvia Toffanin si è parlato principalmentevita privata del nuotatore, quindi anchesua storia d’amore, ormai giunta al termine, con Lulù Selassié. Per quanto riguardaIn,era atteso per promuovere il nuovo film incentrato sulla sua vita, intitolato Rinascere, in onda questa sera su Rai 1. Un utente, leggendo ladell’ospitata annullata, ha scritto su Instagram Ma se lui doveva andare aIn per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ...

Advertising

snoopost : RT @rainbow20202020: Qualche replica alla 'verità' di Manuel a Verissimo. (parte 1) #fairylu - BlueMoonchild39 : RT @rainbow20202020: Qualche replica alla 'verità' di Manuel a Verissimo. (parte 1) #fairylu - bimbadibaru : RT @rainbow20202020: Qualche replica alla 'verità' di Manuel a Verissimo. (parte 1) #fairylu - Mi_rel_la : RT @rainbow20202020: Qualche replica alla 'verità' di Manuel a Verissimo. (parte 3) #fairylu - Ilmiosenso33 : RT @rainbow20202020: Qualche replica alla 'verità' di Manuel a Verissimo. (parte 1) #fairylu -

... per le ultime novità di gossip, come la fine della relazione tra Lulù Selassié e... LDAagli haters a Verissimo/ "Io ad Amici per dimostrare che faccio da solo" Tra i presenti nel ......Bortuzzo è stato abbastanza deciso: ' Non ha senso fare un confronto se dall'altra parte non c'è ascolto '. A questo punto non ci resta che attendere unada Lulù Selassié dopo queste ...La Patrona de la República Argentina se manifestó a 24 kilómetros de su ubicación actual en una circunstancia milagrosa. Cómo llegó hasta allí. El Negro Manuel y su custodia. El traslado y sus aparici ...Franco Bortuzzo replica a Lulù Selassié: suo figlio Manuel reagisce così. Franco Bortuzzo, che di recente è stato protagonista di uno strano video spuntato sui social, ha deciso di replicare alle rece ...