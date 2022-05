La Regina Elisabetta “sfratta” Harry, Meghan e il figlio il principe Andrea dal balcone di Buckingham Palace (Di domenica 8 maggio 2022) La Regina Elisabetta ha deciso: né il figlio, il principe Andrea, né Harry e Meghan potranno partecipare all’apparizione sulla balconata di Buckingham Palace il prossimo 2 giugno. In quell’occasione si terrà infatti il Trooping the Colour, la festa della bandiera o compleanno ufficiale del sovrano britannico che quest’anno coincide con il Giubileo di Platino della sovrana. In occasione dei 70 anni di regno della Regina Elisabetta II saranno diversi gli eventi che si susseguiranno soprattutto in quei giorni, quando ci sarà il clou dei festeggiamenti (infatti in tutto il Regno Unito sono stati stabiliti quattro giorni di Bank Holiday). La Regina Elisabetta ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 8 maggio 2022) Laha deciso: né il, il, népotranno partecipare all’apparizione sulla balconata diil prossimo 2 giugno. In quell’occasione si terrà infatti il Trooping the Colour, la festa della bandiera o compleanno ufficiale del sovrano britannico che quest’anno coincide con il Giubileo di Platino della sovrana. In occasione dei 70 anni di regno dellaII saranno diversi gli eventi che si susseguiranno soprattutto in quei giorni, quando ci sarà il clou dei festeggiamenti (infatti in tutto il Regno Unito sono stati stabiliti quattro giorni di Bank Holiday). La...

