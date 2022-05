Advertising

ilpost : La polizia israeliana ha catturato due sospettati dell’attentato nella città di El’ad - dvaldi1 : 7 maggio 2017 Le forze di polizia israeliane hanno sparato e ucciso una ragazzina palestinese nella Città Vecchia… - ParliamoDiNews : Attentato a Elad, la polizia israeliana ha arrestato i due presunti attentatori #Newsletter #Scenari #Areale #Mafie… - mmuresanpaula : La sera del 5 maggio ad #Elad, in occasione del Giorno d'Indipendenza d'#Israele, è avvenuto il settimo… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La polizia israeliana ha identificato i 2 sospettati di essere i responsabili dell'attentato terroristico di ieri sera ad… -

Sempre nei pressi di piazza Santa Croce una turistadi 23 anni aveva chiamato laper segnalare la molestia sessuale subita da un passante dell'età apparente di 25 anni. ...Si tratta di As'ad Yousef As'ad al - Rifa'i, 19 anni, e Subhi Emad Subhi Abu Shqeir, 20 anni, come si legge in una nota congiunta diffusa dallae dallo Shin Bet. I due, originari ...Firenze, 8 maggio 2022 - Intervento della polizia nella notte a Firenze, in piazza Peruzzi vicino a Santa Croce, per uno scontro fra due uomini in una lite. Verso le 2.30 un trentenne ha chiamato il s ...La polizia israeliana ha arrestato due palestinesi sospettati di aver compiuto l' attentato del 5 maggio a Elad, a circa 15 chilometri da Tel Aviv, che ha causato la morte di tre persone. "I due terro ...