La parata di Putin anticipata dai bambini russi “soldati” a bordo di carri armati con la “Z” (video) (Di domenica 8 maggio 2022) bambini dell’asilo che sfilano a bordo dei carro armati russi, con la Z simbolo dell’invasione in Ucraina in bella mostra. Non è Carnevale, in russia, e se anche lo fosse non sarebbe affatto divertente. E’ invece una parata “scolastica”, realizzata in un’asilo di Astrakhan, nell’omonimo oblast della russia meridionale, le prove generali per il 9 maggio, Giorno della Vittoria che si celebrerà domani in russia. Tutto ciò, nel giorno in cui una scuola ucraina è stata distrutta dalle bombe e 60 persone, tra cui molti bambini, sono dispersi. LEGGI ANCHE Putin le prova tutte, parata del 9 maggio, Mosca ostenta le prove generali: data e un video usati ad hoc Mosca verso la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 8 maggio 2022)dell’asilo che sfilano adei carro, con la Z simbolo dell’invasione in Ucraina in bella mostra. Non è Carnevale, ina, e se anche lo fosse non sarebbe affatto divertente. E’ invece una“scolastica”, realizzata in un’asilo di Astrakhan, nell’omonimo oblast dellaa meridionale, le prove generali per il 9 maggio, Giorno della Vittoria che si celebrerà domani ina. Tutto ciò, nel giorno in cui una scuola ucraina è stata distrutta dalle bombe e 60 persone, tra cui molti, sono dispersi. LEGGI ANCHEle prova tutte,del 9 maggio, Mosca ostenta le prove generali: data e unusati ad hoc Mosca verso la ...

