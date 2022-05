“La nostra prima notte insieme”. UeD, Diego Tavani e Aneta: fuori la verità (Di domenica 8 maggio 2022) Uomini e Donne, le prime parole della coppia. Hanno deciso di proseguire la freqeuntazione lontano dallo studio televisivo e senza l’occhio indiscreto delle telecamere. Un’immagine che il pubblico ha impresso nella mente, quella della nuova coppia di UeD felice e mano nella mano pronta a intraprendere un percorso di conoscenza insieme e tanto desiderata. Stiamo parlando proprio di Diego Tavani ed Aneta Buchtova che hanno preso la decisione di ufficializzare la frequentazione e abbandonare insieme lo studio di UeD. Le loro prime parole sono chiare e sembra che tra loro tutto stia procedendo a gonfie vele. Nel corso dell’intervista rilasciata per il Magazine del programma, Diego Tavani e Aneta Buchtova hanno risposto alle domande senza tenersi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Uomini e Donne, le prime parole della coppia. Hanno deciso di proseguire la freqeuntazione lontano dallo studio televisivo e senza l’occhio indiscreto delle telecamere. Un’immagine che il pubblico ha impresso nella mente, quella della nuova coppia di UeD felice e mano nella mano pronta a intraprendere un percorso di conoscenzae tanto desiderata. Stiamo parlando proprio diedBuchtova che hanno preso la decisione di ufficializzare la frequentazione e abbandonarelo studio di UeD. Le loro prime parole sono chiare e sembra che tra loro tutto stia procedendo a gonfie vele. Nel corso dell’intervista rilasciata per il Magazine del programma,Buchtova hanno risposto alle domande senza tenersi ...

Advertising

ASRomaFemminile : Ci ha messo 8 minuti per sbloccare il risultato ?? Da oggi è la prima giallorossa ad aver raggiunto le 100 presenze… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Nato contro Zelensky: 'La Crimea è nostra' ?????????? ???? ?????????? ???????????????????? ?? - CarloCalenda : Come no. Mi ricordo il duro monito di Conte a Salvini. Però solo dopo la manifestazione della volontà della Lega di… - Mary35999509 : RT @lucianocapone: Oggi Travaglio decide di sparare sulla prima pagina del Fatto Quotidiano due virgolettati inventati. La NATO e Stoltenbe… - sandokan968 : RT @lucianocapone: Oggi Travaglio decide di sparare sulla prima pagina del Fatto Quotidiano due virgolettati inventati. La NATO e Stoltenbe… -