(Di domenica 8 maggio 2022) Ladi, l’arbitro Prontera concede unpoi fallito da Insigne ma ne manca uno: Belotti su koulibaly. Ladievidenzia una brutta prestazione dell’arbitro Prontera. Il fischietto della sezione di Bologna, riesce a mascherare unin una punizione dal limite, deve ancora maturare e parecchio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport: ” L’arbitro originario di Lecce sembrava la brutta copia del suo ben più famoso compagno di sezione (Rizzoli) come modo di stare in campo, in generale denota poca personalità: si può sventolare il giallo verso il giocatore e guardare dall’altra parte?”. MANCA UNAL: IL ...

Advertising

napolipiucom : La moviola di Torino-Napoli, il solito Irrati nega un rigore solare agli azzurri #Arbitri #torinonapoli… - infoitsport : Moviola Torino Napoli: l’episodio chiave del match - ParliamoDiNews : Moviola Torino-Napoli, Marelli: `Manca un rigore, fallo di Belotti su Koulibaly` #moviola #torino-napoli #marelli… - cn1926it : La moviola di @LucaMarelli72 : “Manca un rigore al #Napoli, sorprende il silenzio del #VAR” - sportface2016 : MOVIOLA - #TorinoNapoli, rigore per fallo di #Izzo su #Mertens: ma #Insigne si fa ipnotizzare da #Berisha #SerieA -

C'era il rigore assegnato dal giovane Prontera aa favore del Napoli e poi sbagliato da Insigne Per Luca Marelli sì e ce n'era anche un altro ... ha commentato gli episodi dadella sfida ...Napoli - Luca Marelli è intervento al termine diNapoli ai microfoni di Dazn: "Rigore netto per il Napoli, manca soltanto un cartellino giallo per il duro fallo su Mertens per la chiara occasione da gol. Il fallo di Koulibaly su Belotti ...La moviola di Torino-Napoli, l'arbitro Prontera concede un rigore agli azzurri poi fallito da Insigne ma ne manca uno: Belotti su koulibaly ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Torino Napoli. L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Napoli, valido per la 36ª… Leggi ...