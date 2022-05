La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli: “Smettila di dire bugie!” (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha chiaramente preso le distanze dalla chimica artistica elaborata con Alex Belli dentro la Casa più spiata d’Italia. La mamma di Soleil Sorge contro Alex Belli La presa di posizione di Soleil Sorge è apparsa decisamente chiara tanto smettere di seguire Alex Belli sui social (e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 8 maggio 2022) Dopo la fine del Grande Fratello Vip,ha chiaramente preso le distanze dalla chimica artistica elaborata condentro la Casa più spiata d’Italia. LadiLa presa di posizione diè apparsa decisamente chiara tanto smettere di seguiresui social (e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

