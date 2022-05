La grande paura della parata a Mosca: che succede il 9 maggio. Tremano tutti (Di domenica 8 maggio 2022) «Chiedo a tutti i nostri cittadini - specie in questi giorni - di non ignorare le sirene antiaeree». Il giorno della grande paura per gli ucraini è domani. Cioè quando Putin festeggerà l'anniversario della vittoria russa sui tedeschi che segnò la fine della seconda guerra mondiale ma che stavolta diventerà soprattutto l'occasione per celebrare quella che viene definita l'«operazione speciale» in Ucraina. Così dal presidente Zelensky al sindaco di Kiev ai vari governatori delle Regioni e fino ai messaggi che arrivano dall'ambasciata americana a Mosca è un susseguirsi di alert. Rivolti ai cittadini. Il presidente ucraino per primo ha mandato il suo avvertimento usando i canali Telegram, temendo un possibile aumento dei bombardamenti tra oggi e domani. «Per favore, ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) «Chiedo ai nostri cittadini - specie in questi giorni - di non ignorare le sirene antiaeree». Il giornoper gli ucraini è domani. Cioè quando Putin festeggerà l'anniversariovittoria russa sui tedeschi che segnò la fineseconda guerra mondiale ma che stavolta diventerà soprattutto l'occasione per celebrare quella che viene definita l'«operazione speciale» in Ucraina. Così dal presidente Zelensky al sindaco di Kiev ai vari governatori delle Regioni e fino ai messaggi che arrivano dall'ambasciata americana aè un susseguirsi di alert. Rivolti ai cittadini. Il presidente ucraino per primo ha mandato il suo avvertimento usando i canali Telegram, temendo un possibile aumento dei bombardamenti tra oggi e domani. «Per favore, ...

