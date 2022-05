La grande marcia (indietro) di Putin (Di domenica 8 maggio 2022) La Parata Militare sulla Piazza Rossa di Mosca, che i questi giorni compare e scompare dai titoli della carta stampata e dei social, ha una storia che viene da lontano. I cittadini dell’Unione Sovietica prima e della Federazione russa poi la avvertono moltissimo come cosa propria, che tocca il loro orgoglio, perché la data 9 maggio rappresenta la fine di quella “guerra patriottica” che, al costo di milioni di morti, con il supporto logistico Usa ha contribuito in misura determinante al fallimento del disegno hitleriano di asservimento dell’Europa. È esattamente ciò che sta facendo oggi l’Ucraina, con l’aiuto dell’Occidente. La “rappresentazione” è stata sempre considerata anche come la vetrina, esposta al mondo via TV, della forza, la qualità e la potenza delle Forze Armate con la stella rossa. Un misto di autocompiacimento e di monito, quando di non espressa minaccia. Ora, un ricordo ... Leggi su formiche (Di domenica 8 maggio 2022) La Parata Militare sulla Piazza Rossa di Mosca, che i questi giorni compare e scompare dai titoli della carta stampata e dei social, ha una storia che viene da lontano. I cittadini dell’Unione Sovietica prima e della Federazione russa poi la avvertono moltissimo come cosa propria, che tocca il loro orgoglio, perché la data 9 maggio rappresenta la fine di quella “guerra patriottica” che, al costo di milioni di morti, con il supporto logistico Usa ha contribuito in misura determinante al fallimento del disegno hitleriano di asservimento dell’Europa. È esattamente ciò che sta facendo oggi l’Ucraina, con l’aiuto dell’Occidente. La “rappresentazione” è stata sempre considerata anche come la vetrina, esposta al mondo via TV, della forza, la qualità e la potenza delle Forze Armate con la stella rossa. Un misto di autocompiacimento e di monito, quando di non espressa minaccia. Ora, un ricordo ...

