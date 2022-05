La “Gimondi” riconquista Bergamo | il podio a Manuel Senni e Annalisa Prato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 8 maggio 2022). Hanno risposto in tanti, tantissimi al richiamo della 24ª Granfondo Internazionale Felice– Bianchi che passa agli archivi con i suoi 3500 iscritti, un risultato eccellente dopo due anni di pausa forzata. Hanno risposto al richiamo di un nome che non si dimentica, quello di Felice, per la prima volta assente alla “sua” gara, nella sua. “È stata una giornata bellissima e un po’ malinconica – ha raccontato la figlia Norma, anche lei in gara – l’assenza di mio padre si è avvertita, alla partenza in special modo, poi lungo il percorso dove ho sentito tanta gente chiamarlo a gran voce. Vuol dire che il suo ricordo è vivo”. Un’edizione che ha confermato tutto il prestigio e la qualità della “”, i suoi bellissimi percorsi (nonostante il forzato accorciamento del lungo ...