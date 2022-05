La First Lady Jill Biden è in Ucraina: ha incontrato la moglie di Zelensky (Di domenica 8 maggio 2022) La First Lady Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la First Lady Olena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri ... Leggi su globalist (Di domenica 8 maggio 2022) Laha fatto un viaggio a sorpresa nell'occidentale incontrando laOlena Zelenska in una scuola di Uzhhorod, una città di 100 mila abitanti a pochi chilometri ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelens… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Viaggio in Ucraina a sorpresa per Jill Biden, moglie del presidente degli Stati Uniti. La first lady ha incontrato Ole… - caon_stella : Le due first lady del momento, si incontrano in #Ukraine? - marconpaolo : RT @putino: La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden ha visitato Uzhgorod. I giornalisti locali hanno pubblicato un video in cui il corte… - lucihdez : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelenska in… -