La Finlandia si prepara alla guerra: "Pronti per andare il fronte" (Di domenica 8 maggio 2022) "Nel caso peggiore siamo tutti Pronti ad andare al fronte". Ville Skinnari, ministro del Commercio estero e dello Sviluppo della Finlandia, conferma che il suo Paese si sta preparando alla guerra. "Tutti i finlandesi sono Pronti - dice in un'intervista a La Stampa - è naturale. Il nostro sistema di sicurezza, come di controllo delle frontiere, è un modello orizzontale molto studiato. Il nostro ruolo in Europa è quello di essere produttori di sicurezza e stabilità. Noi siamo Pronti a resistere per decenni se qualcosa dovesse succedere. È il frutto di scelte fatte molti anni fa, è una preparazione alla difesa che è nel nostro Dna". La Finlandia si sente forte anche dal punto di ... Leggi su iltempo (Di domenica 8 maggio 2022) "Nel caso peggiore siamo tuttiadal". Ville Skinnari, ministro del Commercio estero e dello Sviluppo della, conferma che il suo Paese si stando. "Tutti i finlandesi sono- dice in un'intervista a La Stampa - è naturale. Il nostro sistema di sicurezza, come di controllo delle frontiere, è un modello orizzontale molto studiato. Il nostro ruolo in Europa è quello di essere produttori di sicurezza e stabilità. Noi siamoa resistere per decenni se qualcosa dovesse succedere. È il frutto di scelte fatte molti anni fa, è unazionedifesa che è nel nostro Dna". Lasi sente forte anche dal punto di ...

Advertising

TommyBrain : Scenari:La Finlandia si prepara al distacco dal gas russo in caso di adesione alla NATO - OBonomi : RT @scenarieconomic: La Finlandia si prepara al distacco dal gas russo in caso di adesione alla NATO - LBasemi : La Finlandia si prepara al distacco dal gas russo in caso di adesione alla NATO - scenarieconomic : La Finlandia si prepara al distacco dal gas russo in caso di adesione alla NATO - marinatommasin1 : La #Finlandia si prepara alla difesa, l’#Europa si prepara alla guerra? #NATO #war -