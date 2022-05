La festa della Mayor Von Frinzius che da 25 anni porta sul palco attori con disabilità: “È così che il teatro diventa strumento di democrazia” (Di domenica 8 maggio 2022) “Il teatro è uno strumento di espressività democratica. Ma dove nasce questa democrazia? Quando lo spettatore non si accorge più delle differenze tra gli attori, ma vede sul palco soltanto esseri umani”. Da venticinque anni la compagnia livornese Mayor Von Frinzius porta sul palcoscenico questa idea di teatro. Ottanta attori e attrici che ogni anno mettono in scena spettacoli portandoli in tutta Italia. “La metà degli artisti è considerata disabile” racconta il regista Lamberto Giannini che dirige la compagnia insieme a Rachele Casali e Silvia Angiolini. “Siamo partiti nel 1997 perché il teatro stava prendendo una piega troppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) “Ilè unodi espressività democratica. Ma dove nasce questa? Quando lo spettatore non si accorge più delle differenze tra gli, ma vede sulsoltanto esseri umani”. Da venticinquela compagnia livorneseVonsulscenico questa idea di. Ottantae attrici che ogni anno mettono in scena spettacolindoli in tutta Italia. “La metà degli artisti è considerata disabile” racconta il regista Lamberto Gini che dirige la compagnia insieme a Rachele Casali e Silvia Angiolini. “Siamo partiti nel 1997 perché ilstava prendendo una piega troppo ...

