La denuncia di Silvia | mamma che vuole farsi chiudere le tube per una contraccezione permanente

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 8 maggio 2022) “Ci sono argomenti di cui non si parla pubblicamente. Del resto, quando si parla di maternità si entra in una sfera privata e personale spesso sottoposta a giudizi e consigli o domande niente affatto richieste. Non so se non se ne parli per timore, per cattiva informazione o per il grande tabù di una donna, già madre, che decide di non esserlo nuovamente. Il confronto su questi temi spesso si ferma alle amicizie più intime. Per questo sento l’esigenza di raccontare la mia esperienza, piccola e singola voce, che ho scoperto essere la stessa di molte, sempre troppe, donne in tutta Italia”.Rossi, artista edi due bambini Con la sua lettera-spedita a Luce!Rossi affronta la questione dellafemminile. La sterilizzazione tramite ...