La contraerea democratica abbatte la Berlinguer | che cosa è successo davvero a Cartabianca

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 maggio 2022) Qualunque azienda televisiva privata che, dopo un investimento di cinque anni, fosse finalmente riuscita a raggiungere l'obiettivo, visi abbarbicherebbe. La Rai però non è un'azienda privata e le sue logiche non rispondono al mercato. Fa servizio pubblico, splendida dicitura di alto profilo etico ma dentro la quale ci stadi tutto, compreso qualche servizietto privato. Stiamo parlando del caso Carta Bianca, che è poi il caso Bianca. Il format del martedì, unico talkshow di Viale Mazzini in prima serata rimasto, da qualche settimana sta andando bene come non gli era mai capitato prima; merito della guerra, ma anche di Alessandro Orsini, l'analista preferito da chi non ama la Nato e ancora meno ama gli Stati Uniti, e di qualche altro ospite che si ostina a sostenere che Putin sia uno statista e non un dittatore sanguinario. Insomma, il caso ha voluto che la ...