La Cina muove le sue navi: maxi esercitazione militare nel Pacifico (Di domenica 8 maggio 2022) Un "realistico addestramento al combattimento" nelle acque del Pacifico occidentale. Per la prima volta dall'inizio del 2022, proprio mentre le tensioni internazionali a causa della guerra in Ucraina stanno schizzando alle stelle, la Cina ha inaugurato un ciclo di maxi manovre militari. L'annuncio è arrivato dal portavoce della Marina militare cinese, Gao Xiucheng, che lo InsideOver.

