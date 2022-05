Kvaratskhelia dribbling e sinistro chirurgico | ancora gol per il nuovo giocatore del Napoli – Video

(Di domenica 8 maggio 2022) Kvichain gol con la Dinamo Batumi che vince 3-0 con il Dila Gori nel campionato georgiano. Ilattaccante delha aperto le marcature, poi la Dinamo ha messo al sicuro il risultato segnando altri due gol. Un’altra rete perche dimostra di aver superato il piccolo infortunio che lo ha fatto uscire dal campo nella scorsa partita di campionato. Un gol molto bello quello diche salta inun avversario e poi conclude con unprecisissimo che non dà scampo al portiere avversario. Sicuramente un’ottima esecuzione per ildel, che dimostra di saper usare anche il piede mancino e non solo il destro. L'articolo ...

