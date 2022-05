(Di domenica 8 maggio 2022) Le indagini sui crimini di guerra commessi durante l’occupazione russa in Ucraina dovrebbero essere portate avanti da un «», dice in un tweet il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, che invita il mondo ad appoggiare l’iniziativa di Kiev «perla leadership russa».hato l’appello fatto a Vilnius, capitale lituana, in occasione del primo convengo internazionale dedicato proprio all’istituzione di unsull’invasione ucraina. In quell’occasione è stata redatta una bozza di dichiarazione, a cui hanno lavorato decine di avvocati internazionali e ucraini, ex giudici di tribunali internazionali e il ministro degli Esteri ...

Advertising

angelicapenny : RT @Open_gol: L'appello del ministro degli Esteri di Kiev rilancia una dichiarazione sottoscritta da diversi ex giudici di tribunali intern… - Open_gol : L'appello del ministro degli Esteri di Kiev rilancia una dichiarazione sottoscritta da diversi ex giudici di tribun… -

Open

Ma i sopravvissuti di Azovstal, per il ministro degli Esteri ucraino Dmytro, 'resistono ... Il segretario di Stato USA, Anthony Blinken , in linea con il presidente ucraino Zelensky,la ...... sulla Frankfurter Allgemeine Zeitung, un'intervista al ministro ucraino degli Esteri,, che ... New York Times Con la visita a Kiev, Nancy Pelosila promessa americana di vittoria: così ... Kuleba rilancia «un tribunale speciale per portare Putin davanti alla giustizia» New York Times Con la visita a Kiev, Nancy Pelosi rilancia la promessa americana di vittoria ... Frankfurter Allgemeine Zeitung “Kuleba chiede a Berlino di essere più decisa”, titola la Frankfurter ..."Siamo interessati a trovare i modi per creare le condizioni di un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile", ha detto il segretario generale dell'Onu Guterres. Zelensky: "In Ucraina si decide i ...