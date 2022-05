Kiev | da inizio invasione 255 bambini morti e 413 feriti

(Di domenica 8 maggio 2022) Sono 255 iuccisi in Ucraina dall'dell'russa e 413 quelli rimasti. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore ucraino. Si teme che il numero reale delle vittime tra i minori sia più alto in quanto...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky apre alla pace con i russi senza la restituzione della Crimea: 'Ponte diplomatico c'è se Mosca s… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colp… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'A Mariupol non è guerra ma tortura bestiale'. #ANSA - PMO_W : @donnadimezzo Lo stesso sindaco di Mariupol è scappato poco dopo l'inizio dell'invasione: la città, insorta contro… - fisco24_info : Ucraina, Kiev: '255 bambini uccisi e 413 feriti da inizio guerra': (Adnkronos) - Si teme che il numero reale delle… -

Agenzia ANSA

E' salito a 225 il numero dei bambini uccisi dall'della guerra in Ucraina, mentre 413 bambini sono rimasti feriti. Lo riferisce l'ufficio del ..., Kharkiv, Chernihiv.... secondo quanto riferito dall'ufficio del procuratore generale disu Telegram, citato da ... può colpire fino a 12mila km di distanza Sale dunque a 225 il numero dei bambini uccisi dall'... Ucraina, i russi sparano su una colonna di auto: 4 civili morti - Mondo E' salito a 225 il numero dei bambini uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina, mentre 413 bambini sono rimasti feriti. (ANSA) ...Continua l'orrore della guerra in Ucraina: un bombardamento russo avvenuto ieri sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk della regione di Lugansk, ha provocato ...