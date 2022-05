Juventus, riscatto Kean: deciso il futuro dell’attaccante. Le ultime (Di domenica 8 maggio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri avrebbero preso una decisione definitiva sul riscatto di Kean Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, se il riscatto di Morata appare improbabile, quello di Moise Kean sarebbe invece scontato. E non è una differenza da poco. Lo spazio nell’attacco della Juve c’è e ci sarà, resta da capire solamente se l’attaccante classe 2000 sia un giocatore da 15 gol. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Calciomercato: i bianconeri avrebbero preso una decisione definitiva suldiSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, se ildi Morata appare improbabile, quello di Moisesarebbe invece scontato. E non è una differenza da poco. Lo spazio nell’attacco della Juve c’è e ci sarà, resta da capire solamente se l’attaccante classe 2000 sia un giocatore da 15 gol. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : Confermato il riscatto di #Chiesa da parte della #Juventus: l’approdo in CL era una delle condizioni // Confirmed:… - GiovaAlbanese : Il primo acquisto della #Juventus nella prossima estate di #calciomercato sarà Federico #Chiesa: riscatto a 40 mili… - romeoagresti : L’#Atalanta acquisterà il cartellino di #Demiral per una cifra di poco superiore ai 20 milioni (da sommare ai soldi… - maurone771 : @IlProfDaLecce È in conclusione: “Ma se la Juventus fosse interessata potremmo valutare un prestito gratuito per 2… - Lukako65271968 : @AxelEnerji @ClanUchiha1979 @bennygiardina @FCBarcelona La Juventus ha speso tanto per un calciatore, il Barcellona… -