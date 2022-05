Juve Inter, Bastoni corre verso il recupero: le condizioni del difensore (Di domenica 8 maggio 2022) Ancora una giornata di lavoro personalizzato per Alessandro Bastoni: le ultime sul difensore verso Juve-Inter di Coppa Italia A tre giorni dalla finale di Coppa Italia Juve Inter, Alessandro Bastoni ancora non ha pienamente recuperato dall’infortunio muscolare al soleo. Anche oggi il difensore nerazzurro ha svolto lavoro personalizzato ma domani potrebbe essere il giorno del rientro definitivo in gruppo. Dunque ottimismo per rivederlo in campo all’Olimpico, in caso negativo D’Ambrosio favorito su Dimarco per la sostituzione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Ancora una giornata di lavoro personalizzato per Alessandro: le ultime suldi Coppa Italia A tre giorni dalla finale di Coppa Italia, Alessandroancora non ha pienamente recuperato dall’infortunio muscolare al soleo. Anche oggi ilnerazzurro ha svolto lavoro personalizzato ma domani potrebbe essere il giorno del rientro definitivo in gruppo. Dunque ottimismo per rivederlo in campo all’Olimpico, in caso negativo D’Ambrosio favorito su Dimarco per la sostituzione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

