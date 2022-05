Jill Biden incontra Olena Zelenska in Ucraina: “Volevo venire per la Festa della Mamma” (Di domenica 8 maggio 2022) È un incontro storico. È un abbraccio storico quello tra la First Lady degli Stati Uniti, Jill Biden, e Olena Zelenska. La signora Biden, 70 anni, domenica 8 maggio, ha fatto una visita a sorpresa in Ucraina, dove ha incontrato nella città di Užhorod la moglie del presidente Volodymyr Zelensky. La data non è stata scelta a caso: “Volevo venire per la Festa della Mamma“, ha dichiarato Jill Biden alla First Lady Ucraina. E così è stato. La First Lady degli Stati Uniti Jill Biden, 70 anni, ha incontrato a Užhorod Olena Zelenska, moglie del presidente ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 8 maggio 2022) È un incontro storico. È un abbraccio storico quello tra la First Lady degli Stati Uniti,, e. La signora, 70 anni, domenica 8 maggio, ha fatto una visita a sorpresa in, dove hato nella città di Užhorod la moglie del presidente Volodymyr Zelensky. La data non è stata scelta a caso: “per la“, ha dichiaratoalla First Lady. E così è stato. La First Lady degli Stati Uniti, 70 anni, hato a Užhorod, moglie del presidente ...

