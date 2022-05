Jill Biden in visita alla moglie di Volodymyr Zelensky e le altre notizie vip del weekend

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Jill Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'Ucraina occidentale incontrando la first lady Olena Zelens… - MediasetTgcom24 : Jill Biden in Ucraina: incontro a sorpresa con la moglie di Zelensky #ucraina - rtl1025 : ?? Jill #Biden ha fatto un viaggio a sorpresa nell'#Ucraina occidentale incontrando la #firstlady #OlenaZelenska in… - LUCRIGONI : Gli U2, Jill Biden, Trudeau. Per l'Ucraina. E il G7 convocato dal Presidente Usa @POTUS. Parata contro parata del 9… - GaviniGiovanni : @jimsciutto @riotta Jim Sciutto: La first lady Jill Biden ha fatto un viaggio senza preavviso a Uzhhorod, UKR, una… -

A destra, first lady statunitense. A sinistra Olena Zelenska, first lady ucrainaa sorpresa in Ucraina incontra moglie Zelensky La first lady Usa,, ha incontrato la ...La first lady ucraina Olena Zelenska ha ringraziatoper il suo ''atto coraggioso'' compiuto con una visita a sorpresa a Uzhhorod, nell'ovest dell'Ucraina vicino al confine slovacco, dove ha visitato una scuola adibita a centro di accoglienza ...In questa edizione: Putin: batteremo la feccia nazista, Battaglione Azov: resa inaccettabile, Jill Biden incontra la moglie di Zelensky, Il Papa: le armi non portano la pace, Udine, anziana uccisa: ...La first lady americana ha incontrato l’omologa ucraina ed è poi rientrata in Slovacchia dove è in corso una visita ufficiale. Segui il Live de LaRegione ...