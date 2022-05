Advertising

FIT

... ma lui giocava le tappe, mica i Major dei grandi. Stavolta, invece, il torneo è lo stesso e ... solo poco più di due mesi fa giocava (e vinceva) unda 15.000 dollari di montepremi in un ...... si allena alloTennis Perugia con coach Roberto Tarpani. Numero 366 ATP, ad aprile ha occupato la posizione numero 343 della classifica mondiale. Tre i suoi titoli$15.000: uno quest'anno ... "Città di Santacroce" junior: dopo 3 anni la parola al campo Australia won the BNP Paribas World Team Cup juni title for the second time since 2019 on Sunday after a 2-0 victory over Great Britain.ISTANBUL. KAZINFORM Kazakhstani Karina Jumazhanova won the girls’ doubles at the J4 Istanbul \ Enka ITF Junior in Turkey, the Kazakh Tennis Federation’s press service informs.