Italia-Usa, martedì Draghi a Washington: incontro con Biden (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – L’incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente degli Usa Joe Biden “sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi”. Lo sottolinea il comunicato di Palazzo Chigi nel quale viene illustrato il programma e gli appuntamenti previsti nel corso della missione di Draghi a Washington e nel quale viene ricordato che “l’ultimo incontro tra i due leader era stato a margine del Vertice G20 di Roma lo scorso ottobre”. La partenza per Washington, si legge nel comunicato, è prevista martedì mattina, 10 maggio. Il primo incontro ufficiale sarà con il presidente Biden alla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). Palazzo Chigi anticipa che ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – L’tra il presidente del Consiglio Marioe il presidente degli Usa Joe“sarà l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi”. Lo sottolinea il comunicato di Palazzo Chigi nel quale viene illustrato il programma e gli appuntamenti previsti nel corso della missione die nel quale viene ricordato che “l’ultimotra i due leader era stato a margine del Vertice G20 di Roma lo scorso ottobre”. La partenza per, si legge nel comunicato, è previstamattina, 10 maggio. Il primoufficiale sarà con il presidentealla Casa Bianca, nel primo pomeriggio (orario locale). Palazzo Chigi anticipa che ...

