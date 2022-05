Isola dei Famosi | naufraga ha avuto un ‘mancamento’ | “mi sento male”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 8 maggio 2022) Durante la puntata dell’dei, andata in onda venerdì 6 maggio, una concorrente, in particolare, haun piccolo. Una situazione che ha rischiato di far preoccupare per quanto tutto sia andato a buon fine. Ancora una volta, i telespettatori sono rimasti incollati alla televisione per assistere alla quattordicesima puntata dell’dei. Tante sorprese e altrettante novità tra cui l’arrivo delle Conquistadoras, in cerca dell’amore, ovvero Mercédesz Henger, Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis. L’dei-Altranotizia (Fonte: Google)Non sono mancati scontri e disaccordi che hanno coinvolto Lory Del Santo e molti degli altri naufraghi tra cui Guendalina ed Edoardo Tavassi. In aggiunta, ...