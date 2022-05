Inter Lautaro, niente cessione: l’argentino ha voglia di nerazzurro (Di domenica 8 maggio 2022) Inter Lautaro, l’argentino ha voglia di nerazzurro e non chiederà la cessione alla società: gol e coppe l’obiettivo dell’attaccante Lautaro vuole soltanto l’Inter. La sua vita a Milano è perfetta e l’argentino non chiederà di essere ceduto come fatto da Lukaku. In una stagione da record per il Toro, vorrebbe chiudere con scudetto e Coppa Italia per completare l’opera ed essere protagonista di un’annata importante. 23 gol in 46 partite sono un buon bottino e ogni stagione Lautaro riesce a migliorarsi. Nonostante le avance da Premier League e Liga, lui vuole soltanto il nerazzurro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022)hadie non chiederà laalla società: gol e coppe l’obiettivo dell’attaccantevuole soltanto l’. La sua vita a Milano è perfetta enon chiederà di essere ceduto come fatto da Lukaku. In una stagione da record per il Toro, vorrebbe chiudere con scudetto e Coppa Italia per completare l’opera ed essere protagonista di un’annata importante. 23 gol in 46 partite sono un buon bottino e ogni stagioneriesce a migliorarsi. Nonostante le avance da Premier League e Liga, lui vuole soltanto il. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

