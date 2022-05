Inter, Lautaro: “Dobbiamo chiudere prima le partite. Coppa Italia? Con la Juventus sarà dura” (Di domenica 8 maggio 2022) “Sono concentrato sul campo, sull’obiettivo che abbiamo in campionato. Ci mancano due partite importanti e la finale di Coppa Italia che conta tantissimo. Tanti tiri contro l’Empoli? Vuol dire stiamo facendo bene, ma Dobbiamo chiudere prima le partite se possiamo“. Queste le parole di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 4-2 contro l’Empoli. Il calciatore nerazzurro si è soffermato proprio sulla finale di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus: “sarà una partita dura, una finale da difficile e tutta da giocare. Ci sarà da battagliare e Dobbiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Sono concentrato sul campo, sull’obiettivo che abbiamo in campionato. Ci mancano dueimportanti e la finale diche conta tantissimo. Tanti tiri contro l’Empoli? Vuol dire stiamo facendo bene, malese possiamo“. Queste le parole diMartinez, attaccante dell’, ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria per 4-2 contro l’Empoli. Il calciatore nerazzurro si è soffermato proprio sulla finale didi mercoledì contro la: “una partita, una finale da difficile e tutta da giocare. Cida battagliare e...

