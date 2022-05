Advertising

SimoneTogna : #Inter: anche oggi #Bastoni ha effettuato un personalizzato (sul campo). Il recupero del difensore procede per il… - Inter : ?? | DAY OFF Nera + Azzurra Bastoni ha il cuore ???? Disponibile ora su @DAZN_IT ?? - sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - sportli26181512 : Inter, Bastoni domani può tornare in gruppo: il difensore corre verso la finale contro la Juve: Alessandro Bastoni… - Andrea_b19 : @thetrueshade @Laudantes Vito l’anno scorso Frabotta mi pare che contro l’Inter ne fece di peggio. Voragine incredi… -

infatti è cresciuto molto in marcatura ed è fondamentale pure in impostazione e spinta.All.: Pioli La cronaca di Salernitana - Cagliari ( HIGHLIGHTS ) leggi anche Serie A, l'batte ... Provedel, Amian, Erlic, Hristov (1' st Reca), Nikolaou, Maggiore (33' st Antiste), Kiwior,...In attesa della sfida di mercoledì che sarà decisiva per l’Inter in un modo o nell’altro, in casa nerazzurra filtra positività per il recupero di Bastoni per la gara appunto dell’Olimpico. Il ...Filtra un timido ottimismo in casa Inter per il recupero di Alessandro Bastoni in vista del match di Coppa Italia contro la Juventus. Il difensore, come riportato da Sky Sport, oggi non si è allenato ...