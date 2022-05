IMPACT | Mia Yim è tornata | il suo primo obiettivo è Deonna Purrazzo

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 8 maggio 2022) Tante sorprese in quel di Under Siege. Nell’evento speciale diWrestling è infattiMia Yim: licenziata qualche mese fa dalla WWE, la ragazza ènella compagnia che l’aveva vista campionessa circa cinque anni fa. Ilconfronto è stato con, vincente su tutta la linea. Ma non è detto che non possa puntare il titolo AAA detenuto da Taya Valkyrie. L’arrivo di Mia Yim .@MiaYim is at #UnderSieged!#WRESTLING pic.twitter.com/xhYAaEXYgI—(@WRESTLING) May 8, 2022