Ilary Blasi: pantaloni e top sono bellissimi ma costano una fortuna! (Di domenica 8 maggio 2022) Ilary Blasi, pantaloni e top sono bellissimi ma costano una fortuna: la conduttrice de L’Isola dei Famosi incanta ancora con l’outfit. Quest’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo, con gli spettatori che seguono con molto entusiasmo le vicende dei naufraghi in Honduras. Ogni volta però c’è anche molta curiosità intorno agli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 maggio 2022)e topmauna fortuna: la conduttrice de L’Isola dei Famosi incanta ancora con l’outfit. Quest’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo, con gli spettatori che seguono con molto entusiasmo le vicende dei naufraghi in Honduras. Ogni volta però c’è anche molta curiosità intorno agli L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

fraversion : “Il gobbo è andato troppo su, ti prego di tornare giù perché non lo so ancora a memoria la cosa del televoto”. A me… - efdiegi_ : Vorrei una Ilary Blasi in questo momento host sul carpet che troncherebbe di netto l'Israeliano con 'Bravo ma mo te… - SimoneFalc01 : @clau_zale Ma era per Ilary Blasi ahahahahah - salvato49920769 : Sull’Isola dei Famosi si è verificato un imprevisto che ha cambiato i progetti di Ilary Blasi, la quale adesso dovr… - Paola80725854 : RT @BITCHYFit: Amo Ilary Blasi e la sua perfidia fosse autrice farebbe rapare tutti i concorrenti ???? #Isola -