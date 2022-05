Il soldato russo ha ucciso suo figlio | il gesto di questo padre | come lo fa crollare | Guarda

(Di domenica 8 maggio 2022) Lo ha fattocon undi una drammaticità infinita. "Haimioè il sangue di mio, lo vedi? E adesso io cosa dovrei provare per te, eh...?"., Vitaly Selevny ha appena saputo che suoDenis, di 15 anni, è stato. La moglie Svetlana è disperata e non smette di piangere. Lui è calmo, svuotato. Ha perso tutto. Il suo unico. E allora,riporta il Corriere della Sera, si mette davanti alche lo ha ammazzato, o almeno così pensa, e gli parla. Il militare è lì e scoppia a piangere. In quel momento non lo vede perché un nastro adesivo verde gli copre gli occhi. Ma poi ...

Ne siamo testimoni. Arrendersi non è una opzione. A loro non importa di ... una tonnellata di cibo ogni 15 civili 'Stiamo combattendo - ha spiegato il soldato ucraino - contro un ... Per la stessa occasione si tiene domani la grande parata militare voluta dal presidente... Ore 14.55 Moglie soldato Azov: 'Situazione drammatica' 'È tutto molto brutto. Ci sono attacchi continui'. Nel sotterraneo si nascondevano 90 persone, nella serata almeno una trentina era stata tratta in salvo. Sono almeno 25.500 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione: lo rende noto l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito indica che dopo ...