Il senso dell’Aye-Aye per la critica musicale

Leggi su optimagazine

(Di domenica 8 maggio 2022) Uno se ne sta lì a spremersi le meningi, Dio mio, parlo come fossi un personaggio di Topolino, per farsi venire un’idea originale, imbastire un qualche paragone azzardato, di quelli che lascino il lettore a mascella spalancata, manco fosse al terzo giorno di Rave in un capannone post-industriale di Northampton negli anni Novanta, parlare di argomenti apparentemente eccentrici per poi chiudere con la stoccata finale, due battute e tutto diventa chiaro, almeno nel boschetto della tua fantasia. Ecco, uno se ne sta lì a spremersi le meningi e poi incappa in un articolo parascientifico, anche se dubito che sia scienza la parola più azzeccata per inquadrare il mondo degli animali, è di animali che sto per tornare per l’ennesima volta a parlare, forse dovrei essere per una volta più preciso, meno punk, e dire entomologico, magari citare anche Gerard Durrell, o comunque fare riferimento a un ...