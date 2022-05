Il Principe Harry è stato scoperto: “Lo farà senza Meghan”, c’è l’accordo con la Royal Family (Di domenica 8 maggio 2022) Harry e Meghan hanno già deciso il futuro: c’è un accordo segreto e la Royal Family ne è già al corrente, il Principe lo farà anche senza sua moglie. Meghan e Harry (Instagram)L’allontanamento del Principe Harry da Palazzo ha portato in famiglia non pochi problemi. La Regina veniva fuori già dalla logorante situazione che si era creata negli anni ’90, adesso sembra essere rientrata in quel turbine pericoloso. Nelle ultime settimane gli esperti avevano sottolineato che si iniziava a notare un cedimento da parte del Principe. Dopo aver vissuto una vita intera a palazzo non è facile riniziare da zero lontano da casa e a quanto pare questa lontananza sta facendo male anche a ... Leggi su direttanews (Di domenica 8 maggio 2022)hanno già deciso il futuro: c’è un accordo segreto e lane è già al corrente, illoanchesua moglie.(Instagram)L’allontanamento delda Palazzo ha portato in famiglia non pochi problemi. La Regina veniva fuori già dalla logorante situazione che si era creata negli anni ’90, adesso sembra essere rientrata in quel turbine pericoloso. Nelle ultime settimane gli esperti avevano sottolineato che si iniziava a notare un cedimento da parte del. Dopo aver vissuto una vita intera a palazzo non è facile riniziare da zero lontano da casa e a quanto pare questa lontananza sta facendo male anche a ...

