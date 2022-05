IL POETA RINO LOGIACCO NEL PRESTIGIOSO CATALOGO “L’ARTE DEL NOSTRO S ECOLO”

(Di domenica 8 maggio 2022) Melicucco – La poesia “Tempesta Improvvisa” dell’autore di origini calabresi( The Jacket ) è stata scelta dalpremio International Art Price Giotto ed inserita con altre opere di autori selezionati da un comitato scientifico composto dall’Ambasciatore Ray Bondin, dal regista Stefano Reali, dal critico d’arte Alberto Moioli direttore dell’Enciclopedia d’Arte Italiana, dal fisico nucleare Jacek Ciborowsky e dal critico d’arte Melinda Miceli nelnel”, Ediciones Matrioska in collaborazione con il Certamen sulle Cattedrali e sostenuto dai seguenti media internazionali : Enciclopedia d’Arte Italiana, Globus Magazine, Diariodigital Luz Cultural Spagna, Arts direct Francia, Artes TV Web, Pittart, Oscar delle Arti, ...

Advertising

Quotidiano online

Caputo (Presidente Comitato Nazionale celebrazioni) e dal prof. Francesco Sirleto (Incaricato ... attraverso l'esame delle opere, il profondo legame tra ilimmigrato dal Friuli nel 1950 a ......in pugno Molière censurando il suo Tartufo ma riconoscendo la grandezza e la personalità del... Boys don't cry, testo di Chantal Thomas " Hervé Koubi, a cura diAchille De Pace, Elisa ... "Il Tempo Molle" della poetessa cosentina Palazzo, fra Dalì e narrazione poetica Sermoneta celebra la festa della mamma con un appuntamento tra musica e poesia organizzato dall’Università delle Tre Età con il contributo dell’amministrazione comunale, e in collaborazione con il cen ...LIVALCA - Teodosio Saluzzi nasce a metà degli anni ’40 del secolo scorso in quella Potenza il cui nome è di evidente ispirazione latina ‘potentia’; il nostro Amico, però, non fa parte di quella schier ...