Il nuovo Dottore in Doctor Who 14 é stato scelto e viene da Sex Education | ecco il successore di Jodie Whittaker

(Di domenica 8 maggio 2022)ilinWho 14. Con un annuncio passato un po’ in sordina (a differenza dei grandi eventi in passato), la BBC ha annunciato ildi, che prenderà il suo posto nell’imminente stagione, che segna anche il ritorno dell’ex showrunner Russell T Davies alla guida della serie britannica. Ncuti Gatwa è ilinWho 14. Dopo mesi di speculazioni e toto-nomi, la giovane star di Sexsarà il quattordicesimo Signore del Tempo a bordo del TARDIS. Classe ’92, l’attore ha così commentato il suoruolo: “Non ci sono proprio le parole per descrivere come mi sento. Un mix di profondo onore, oltre che eccitato e ...

Russell T Davies ha scelto chi prenderà il posto di Jodie Whittaker come nuovo Dottore in Doctor Who: sarà Ncuti Gatwa di Sex Education!La quattordicesima incarnazione del personaggio ha finalmente un volto! Ecco chi è il nuovo attore di Doctor Who ...