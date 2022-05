Il Napoli vuole Schouten, altri due obiettivi per Giuntoli (Di domenica 8 maggio 2022) Il Napoli è interessato a Jerdy Schouten centrocampista di proprietà del Bologna, Cristiano Giuntoli molto attivo sul calciomercato. La notizia viene lanciata dalla redazione di Canale 21. Il club di Aurelio De Laurentiis sta pensando a possibili sostituti di Fabian Ruiz e Diego Demme, entrambi destinati a lasciare Napoli a fine stagione. Una delle priorità del Napoli sul calcio è sicuramente un centrocampista. Così Schouten, 25 anni del Bologna, entra nella lista del Napoli. Ma secondo la redazione di Canale 21 ci sono anche altri obiettivi di mercato del Napoli come Junior Traorè e Barak del Verona. Sicuramente il mercato del club partenopeo sarà molto attivo. Ci saranno molti movimenti sia in entrata che in uscita. ... Leggi su napolipiu (Di domenica 8 maggio 2022) Ilè interessato a Jerdycentrocampista di proprietà del Bologna, Cristianomolto attivo sul calciomercato. La notizia viene lanciata dalla redazione di Canale 21. Il club di Aurelio De Laurentiis sta pensando a possibili sostituti di Fabian Ruiz e Diego Demme, entrambi destinati a lasciarea fine stagione. Una delle priorità delsul calcio è sicuramente un centrocampista. Così, 25 anni del Bologna, entra nella lista del. Ma secondo la redazione di Canale 21 ci sono anchedi mercato delcome Junior Traorè e Barak del Verona. Sicuramente il mercato del club partenopeo sarà molto attivo. Ci saranno molti movimenti sia in entrata che in uscita. ...

