Il Napoli vince al Grande Torino (Di domenica 8 maggio 2022) Torino – Insigne sbaglia un rigore ma il Napoli espugna l’Olimpico Grande Torino grazie a una rete di Fabian Ruiz e tiene vive, solo virtualmente, le possibilità di titolo degli azzurri. Al Milan basterà battere il Verona domani sera per estromettere matematicamente i partenopei dalla corsa scudetto. I granata cadono dopo sei risultati utili consecutivi.Ampie rotazioni per Juric rispetto alla formazione che ha vinto ad Empoli, mentre Spalletti schiera lo stesso 11 che 7 giorni fa ha schiantato il Sassuolo al Maradona. C’è quindi Mertens con Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen. Entrambe le squadre giocano senza dover pensare alla classifica e ne viene fuori una partita briosa e gradevole. Si parte con una Grande chance per il Torino che sfiora il gol sul bel colpo di testa ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 8 maggio 2022)– Insigne sbaglia un rigore ma ilespugna l’Olimpicograzie a una rete di Fabian Ruiz e tiene vive, solo virtualmente, le possibilità di titolo degli azzurri. Al Milan basterà battere il Verona domani sera per estromettere matematicamente i partenopei dalla corsa scudetto. I granata cadono dopo sei risultati utili consecutivi.Ampie rotazioni per Juric rispetto alla formazione che ha vinto ad Empoli, mentre Spalletti schiera lo stesso 11 che 7 giorni fa ha schiantato il Sassuolo al Maradona. C’è quindi Mertens con Insigne e Lozano alle spalle di Osimhen. Entrambe le squadre giocano senza dover pensare alla classifica e ne viene fuori una partita briosa e gradevole. Si parte con unachance per ilche sfiora il gol sul bel colpo di testa ...

Advertising

tabellamercatob : Tornei giovanili /3 16^ e penultima di ritorno #Primavera1TIMVISION Ieri in campo le due #SerieB Tabellini e cron… - GazzettinoL : Vince il Genoa 2-1 contro la Juventus e tiene vive le speranze per la salvezza. - 123mariolino : @sscnapoli Certo è che quando non conta più il risultato il Napoli le vince tutte. L'importante sono i soldi della… - italiaregia : RT @allgoalsnapoli: Il Napoli vince 1-0 contro il Torino fuori casa, il post-partita su Canale 8. @pquintale @italiaregia #forzanapolisempr… - Boboj29 : Vince il Napoli a Torino senza tanto faticare Pareggiano Sassuolo e Udinese ,una gara in meno Vince la Lazio sulla… -