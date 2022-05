Il ministro Cingolani: “Siamo in un’economia di guerra: bene le rinnovabili, ma serve guardare anche oltre” (Di domenica 8 maggio 2022) Si è chiusa domenica 8 maggio a Vicenza la XV edizione del Città Impresa. Sono stati tre giorni di dibattiti e confronti con oltre 150 relatori sul futuro delle imprese, che dopo il biennio di pandemia, devono superare l’instabilità portata dalla crisi geopolitica, che sta ridisegnando mercati e filiere produttive. A chiudere oggi è stato il ministro Roberto Cingolani, che ha sottolineato la centralità delle fonti rinnovabili, senza però precludere lo spazio della ricerca che riguarda ovviamente anche al nucleare. “Non avrebbe senso oggi costruire centrali nucleari che tra dieci anni sarebbero già vecchie – ha detto il ministro – ma non per questo non dobbiamo fare ricerca su questo come su altre tecnologie che ci possano garantire una autonomia energetica”. “Su un secondo Recovery la ... Leggi su bergamonews (Di domenica 8 maggio 2022) Si è chiusa domenica 8 maggio a Vicenza la XV edizione del Città Impresa. Sono stati tre giorni di dibattiti e confronti con150 relatori sul futuro delle imprese, che dopo il biennio di pandemia, devono superare l’instabilità portata dalla crisi geopolitica, che sta ridisegnando mercati e filiere produttive. A chiudere oggi è stato ilRoberto, che ha sottolineato la centralità delle fonti, senza però precludere lo spazio della ricerca che riguarda ovviamenteal nucleare. “Non avrebbe senso oggi costruire centrali nucleari che tra dieci anni sarebbero già vecchie – ha detto il– ma non per questo non dobbiamo fare ricerca su questo come su altre tecnologie che ci possano garantire una autonomia energetica”. “Su un secondo Recovery la ...

